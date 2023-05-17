Хозяин Суперфинала Кубка России определится после окончания матча «Краснодар» — «Урал»

Хозяин Суперфинала Фонбет Кубка России определится сразу после матча второго этапа финала Пути регионов «Краснодар» — «Урал». Об этом сообщил официальный телеграм-канал турнира.

Встреча на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре состоится сегодня, 17 мая. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После завершения игры пройдёт жеребьёвка решающего матча турнира, которая определит номинального хозяина.

Для определения хозяина будут использованы четыре шара с цифрами от 1 до 4. Команда, которой достанется шар с большим номером, будет хозяином поля. Ранее первым финалистом турнира стал московский ЦСКА. Заключительный матч Кубка России пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».