Артём Дзюба тренируется индивидуально, Сергей Пиняев — в общей группе
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба тренируется индивидуально, а полузащитник Сергей Пиняев начал занятие в общей группе. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Дзюба из-за повреждения пропустил матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1). Пиняев последний раз появлялся на поле во встрече 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1) и был заменён на 20-й минуте.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков за 27 матчей. В ближайшем туре железнодорожники на своём поле сыграют с воронежским «Факелом» в субботу, 20 мая. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
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