Канищев: московским клубам до «Зенита» — как до луны

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев заявил, что ему неинтересно смотреть матчи сине-бело-голубых, поскольку в них заранее понятно, каким будет результат. Также Канищев считает, что московским клубам до «Зенита» — как до луны. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга выиграл уже пять чемпионатов России подряд.

«Для меня лично проблема всегда в том, что большую часть матчей с участием «Зенита» неинтересно смотреть, потому что всё заранее известно. Когда зритель приходит на спектакль, он знает этот спектакль и наслаждается тем действием, которое происходит на сцене. А здесь, в РПЛ, смотреть не на что. Соперник «Зенита» зачастую заранее ложится, выходит на поле с чувством безнадёжности. Нет интриги на поле, а это уже мешает тому, чтобы состоялся настоящий футбольный спектакль. Для меня вот это важно, а не то, сколько бразильцев за «Зенит». Нет команд, на которые интересно смотреть в нашем чемпионате.

Ну вот мы смотрим на «Спартак» и видим, что он в нужный момент не может обыграть «Ростов» с «Химками». ЦСКА, «Динамо», «Локомотив»? Ну нет. Им так далеко до «Зенита» — как до луны. Там играют футболисты, которые не могут создать ни малейшей конкуренции бразильцам, собранным в «Зените», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».