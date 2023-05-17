Агент Тюкавина: если новый тренер скажет, что Константин не нужен — найду новый вариант

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что найдёт для своего клиента другой клуб, если он не будет входит в планы нового главного тренера бело-голубых. Напомним, недавно с поста наставника «Динамо» был уволен Славиша Йоканович. Согласно сведениям СМИ, московский клуб может возглавить бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.
«К нему меньше всех вопросов, он всегда выходит, старается. У нас есть действующий контракт, если скажут, что не нужны — найду вариант, не вижу проблем. Даже в голову не приходило бегать спрашивать что-то, говорить — оставьте нас.
Вот вы спрашиваете, найдется ли место в новой команде, а у меня ответный вопрос — кто будет тренером? Тогда уже можно будет разговаривать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
- 17 мая 2023
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