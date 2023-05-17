Тошич: пока Акинфееву будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в России
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение о форме голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.
«Игорь Акинфеев показывает высокий класс на протяжении уже больше двадцати лет.
Лучше ли он Матвея Сафонова? Я не эксперт во вратарском деле, но уверен, что пока Игорь здоров, и ему будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в ЦСКА и России», — приводит слова Тошича Sport24.
Игорь Акинфеев в текущем сезоне Российской Премьер-лиги провёл 26 матчей и отметился одной голевой передачей. Также на счету голкипера пять матчей в Фонбет Кубке России, где ЦСКА сыграет в суперфинале. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 54 очка после 27 матчей.
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