Тошич: пока Акинфееву будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в России

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение о форме голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.

«Игорь Акинфеев показывает высокий класс на протяжении уже больше двадцати лет.

Лучше ли он Матвея Сафонова? Я не эксперт во вратарском деле, но уверен, что пока Игорь здоров, и ему будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в ЦСКА и России», — приводит слова Тошича Sport24.

Игорь Акинфеев в текущем сезоне Российской Премьер-лиги провёл 26 матчей и отметился одной голевой передачей. Также на счету голкипера пять матчей в Фонбет Кубке России, где ЦСКА сыграет в суперфинале. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 54 очка после 27 матчей.