Кавазашвили: я счастлив считаться легендой «Зенита», это был самый счастливый год

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что счастлив считаться легендой «Зенита» из Санкт-Петербурга (ранее — Ленинграда). Он заявил, что год в стане сине-бело-голубых стал для него самым счастливым.

«Я буду счастлив, если болельщики «Зенита» помнят, как я в 1960-м году играл за основной состав. Для меня это было огромным этапом для моего спортивного движения вверх и появления в «Торпедо». Я только счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год. Передайте болельщикам «Зенита» мой огромный и трогательный привет», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Напомним, за «Зенит» Кавазашвили провёл 30 матчей. Помимо сине-бело-голубых он также выступал в московских «Торпедо» и «Спартаке», а также ряде других советских клубов.