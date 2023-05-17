Игрок «Локо» Камано: у нас каждый матч — реванш, потому что мы много кому проиграли осенью

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча состоится в субботу, 20 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Весной мы сыграли ряд матчей против неуступчивых соперников, нам надо сыграть против «Факела» организованно, особенно с тактической точки зрения.

Хотим ли мы реванша над «Факелом»? Этой весной у нас каждый матч — реванш, потому что мы много кому проиграли осенью», — передаёт слова Камано корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 27 матчей. «Факел» (27) располагается на 12-й строчке.