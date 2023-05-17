Камано: понимал, что Дзюба — легенда российского футбола, ещё до его прихода в «Локо»

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано высказал мнение об одноклубнике Артёме Дзюбе.

«И Дзюба, и Изидор — классные игроки. Тренер решает, какая тактика будет лучше.

Дзюба? Мне было понятно, что он легенда российского футбола, ещё до того, как он пришёл в «Локо». Он всегда знает, как забить, как сохранить мяч. Неудивительно, что он хорош», — передаёт слова Камано корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков за 27 матчей. Дзюба в текущем сезоне чемпионата России провёл девять матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России.