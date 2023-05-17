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Камано: я не против получить паспорт РФ, если останусь в «Локомотиве»

Камано: я не против получить паспорт РФ, если останусь в «Локомотиве»
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Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано заявил о желании в будущем получить паспорт России. Он заявил, что попросит руководство железнодорожников помочь ему с получением гражданства РФ, если останется в московском клубе. Также Камано считает, что российский паспорт упростит ему жизнь.

«Да, я не против получить паспорт РФ. Если останусь в клубе, то попрошу руководство помочь мне с этим, попрошу начать эту процедуру.

Мне нравится в «Локо», в России. Паспорт упростил бы жизнь мне, моей семье, [помог] в путешествиях и так далее», — передаёт слова Франсуа Камано корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей.

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