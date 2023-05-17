Галактионов высказался о кадровом состоянии «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о кадровом состоянии своей команды.

«Пиняев [тренируется] в общей группе, Дзюба индивидуально. Артём дозировано готовится к игре, будем отталкиваться от его состояния. Количественно у нас мало центральных защитников. Выпал Конти, травма у Магкеева. Надо ротировать состав, потому что защитников не так много.

Керк, Едвай и Педриньо сами решили уехать из «Локомотива» [в аренду]. Думаю, так и продолжится после окончания сезона.

Центральные защитники — позиция дефицитная. Не так много игроков, которые выступают стабильно. Погостнова мы смотрели в молодёжной команде, у него есть все качества для большого прогресса. У него есть всё, чтобы в будущем стать основным в сборной России», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков за 27 матчей.