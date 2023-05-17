Александр Григорян возглавил «Кубань»
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«Кубань» объявила о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера команды. Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.
Отмечается, что Григорян приступает к работе с командой с сегодняшнего дня. В его тренерский штаб войдут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.
Ранее в СМИ появлялась информация, что контракт Григоряна с «Кубанью» будет продлён на следующий сезон, если клуб сохранит прописку в Первой лиге.
Последним клубом 56-летнего специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года.
«Кубань» занимает 15-е место в таблице текущего сезона Первой лиги. Команда заработала 33 очка по итогам 31 тура. В последних пяти матчах в рамках турнира команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.
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