Александр Григорян возглавил «Кубань»

«Кубань» объявила о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера команды. Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что Григорян приступает к работе с командой с сегодняшнего дня. В его тренерский штаб войдут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.

Ранее в СМИ появлялась информация, что контракт Григоряна с «Кубанью» будет продлён на следующий сезон, если клуб сохранит прописку в Первой лиге.

Последним клубом 56-летнего специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года.

«Кубань» занимает 15-е место в таблице текущего сезона Первой лиги. Команда заработала 33 очка по итогам 31 тура. В последних пяти матчах в рамках турнира команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.