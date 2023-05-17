Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян возглавил «Кубань»

Александр Григорян возглавил «Кубань»
Комментарии

«Кубань» объявила о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера команды. Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что Григорян приступает к работе с командой с сегодняшнего дня. В его тренерский штаб войдут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.

Ранее в СМИ появлялась информация, что контракт Григоряна с «Кубанью» будет продлён на следующий сезон, если клуб сохранит прописку в Первой лиге.

Последним клубом 56-летнего специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года.

«Кубань» занимает 15-е место в таблице текущего сезона Первой лиги. Команда заработала 33 очка по итогам 31 тура. В последних пяти матчах в рамках турнира команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.

Материалы по теме
«Кубань» объявила об отставке главного тренера Андрея Сосницкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023