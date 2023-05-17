Александр Тарханов: «Уралу» в матче с «Краснодаром» надо уповать на контригру

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал». Игра состоится сегодня, 17 мая. Начало матча — в 19:30 мск.
«Я считаю, что у «Краснодара» как у хозяина поля больше шансов. Но «Урал» — тоже неуступчивая команда, поэтому игра будет боевая. Кстати, у «Краснодара» в гостях «Урал» уже отбирал очки в этом сезоне. Теперь предстоит кубковая игра, и тут всё ещё более непредсказуемо, чем в чемпионате. Поэтому фаворита назвать трудно.
Что может противопоставить «Урал»? Гостям надо сыграть строго в обороне, чтобы не дать «Краснодару» разыграться, и необходимо преуспеть в атаке. У «Урала» есть индивидуально сильные футболисты, которые могут хорошо играть на контратаках. То есть надо не просто сесть в оборону и отбиваться, а уповать именно на контригру. А для этого нужен прессинг в центральной зоне», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».
- 17 мая 2023
-
14:28
-
14:22
-
14:10
-
13:57
-
13:45
-
13:28
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:13
-
13:11
-
13:01
-
12:57
-
12:57
-
12:41
-
12:29
-
12:16
-
12:15
-
12:11
-
12:05
-
11:59
-
11:57
-
11:46
-
11:40
-
11:36
-
11:33
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:16
-
11:10
-
10:56
-
10:55
-
10:50
-
10:41