Александр Тарханов: «Уралу» в матче с «Краснодаром» надо уповать на контригру

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал». Игра состоится сегодня, 17 мая. Начало матча — в 19:30 мск.

«Я считаю, что у «Краснодара» как у хозяина поля больше шансов. Но «Урал» — тоже неуступчивая команда, поэтому игра будет боевая. Кстати, у «Краснодара» в гостях «Урал» уже отбирал очки в этом сезоне. Теперь предстоит кубковая игра, и тут всё ещё более непредсказуемо, чем в чемпионате. Поэтому фаворита назвать трудно.

Что может противопоставить «Урал»? Гостям надо сыграть строго в обороне, чтобы не дать «Краснодару» разыграться, и необходимо преуспеть в атаке. У «Урала» есть индивидуально сильные футболисты, которые могут хорошо играть на контратаках. То есть надо не просто сесть в оборону и отбиваться, а уповать именно на контригру. А для этого нужен прессинг в центральной зоне», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».