Зоран Тошич: для армейцев очень важно выиграть трофей в этом сезоне

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о выходе армейцев в суперфинал Фонбет Кубка России. ЦСКА сыграет в решающем матче турнира с победителем в паре «Краснодар» — «Урал». Суперфинал состоится на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.

«Последний Кубок России ЦСКА брали еще при мне, аж в 2013 году. Надеюсь и верю, что спустя долгое время, уже в этом сезоне армейцы смогут взять этот кубок. Тем более у ЦСКА последний трофей был в 2018 году — Суперкубок России.

Для армейцев очень важно выиграть трофей в этом сезоне. Было бы очень приятно взять Кубок России, а в следующем сезоне побороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Тошича Sport24.

Матч второго этапа финала Пути регионов Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал», состоится сегодня, 17 мая. Начало игры — в 19:30 мск.