Спортивный директор «Факела»: мы будем делать всё, чтобы продолжать нашу победную серию

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов прокомментировал победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:0). Единственным голом в игре отметился полузащитник «Факела» Роман Акбашев. Он реализовал пенальти на 67-й минуте встречи.

«После победы у команды всегда хорошее настроение. Ожидали ли такого результата от Евсеева? Давайте будем говорить о том, что Евсеев, команда и все те, кто причастен к этому, делали всё для того, чтобы так было. И мы будем делать всё, чтобы продолжать нашу победную серию», — приводит слова Котова Metaratings.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 27 матчей.