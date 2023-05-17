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Бородюк: хотелось бы, чтобы Россия и Камерун сыграли основными составами

Бородюк: хотелось бы, чтобы Россия и Камерун сыграли основными составами
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Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче национальных команд России и Камеруна.

«Если состоится игра сборной России с Камеруном, это будет очень хорошо. Российский футбольный союз абсолютно всё правильно делает. Нам нужны такие игры. Сборная Камеруна — достаточно сильный соперник. Единственное, хотелось бы, чтобы команды сыграли основными составами. Возможно, это стоит как-то в контракте указать», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч, в котором встретятся сборные России и Камеруна, может пройти 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Официального подтверждения не поступало. Сборная России отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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