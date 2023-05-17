Агент: на данный момент нет никаких предложений по Педриньо

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэла, рассказал, что на данный момент нет предложений о переходе футболиста.

«Будущее Педриньо? На данный момент никаких предложений от клубов нет», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее футболист находился в аренде в бразильском «Сан-Паулу». В марте 2023 года бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны игрока. Полиция приняла её заявление. В конце апреля «Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим. Сообщалось, что причиной расторжения контракта могло стать полученное подтверждение угроз от футболиста бывшей девушке в личной переписке.