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Джиоев: «Зенит» заслуженно стал чемпионом, у них движение идёт, всё кипит

Джиоев: «Зенит» заслуженно стал чемпионом, у них движение идёт, всё кипит
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Чемпион России 1995 года в составе «Алании» Инал Джиоев высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. По мнению экс-футболиста, сине-бело-голубые заслуженно стали чемпионами в сезоне-2022/2023. Напомним, «Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз подряд.

«Что я думаю о доминировании «Зенита» в РПЛ? «Зенит» заслуженно стал чемпионом. К ним очень большое внимание. Когда к тебе большое внимание, ты двигаешься вперёд. У них сильная академия, такой стадион, команда. Дети ходят. У них движение идёт, всё кипит», — приводит слова Инала Джиоева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» досрочно гарантировал себе золотые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура со счётом 3:2.

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