«Краснодар» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30
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В матче второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Урал». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России. Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне команды встречались дважды в матчах Российской Премьер-Лиги. В игре первого круга «Краснодар» на выезде выиграл со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1. Встреча второго круга чемпионата России состоялась 29 апреля.
Ранее первым участником суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.
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