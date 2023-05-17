«Краснодар» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

В матче второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Урал». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущем сезоне команды встречались дважды в матчах Российской Премьер-Лиги. В игре первого круга «Краснодар» на выезде выиграл со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1. Встреча второго круга чемпионата России состоялась 29 апреля.

Ранее первым участником суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.