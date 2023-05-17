Семшов: игру со «Спартаком» для ЦСКА можно назвать матчем за второе место

Бывший футболист Игорь Семшов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 21 мая. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Игру со «Спартаком» для ЦСКА можно назвать матчем за второе место. Думаю, что эта игра для каждой команды будет за медали. Ещё не надо сбрасывать «Ростов» со счетов. Если на «Открытие Банк Арене» будет ничья, то это будет в пользу жёлто-синих.

Многие говорят, что «Спартак» разобран, — это глупость. В первую очередь это дерби, и неважно, на каком месте клуб и в каком он состоянии. Надо понимать, что значат для болельщиков такие матчи. По игре ЦСКА сейчас выглядит сбалансированнее и уверенно обыгрывает своих конкурентов. Но «Спартак» есть «Спартак», он в любой момент может преобразиться и дать результат. Не хочу сказать, что красно-белые играют невнятно, просто мы всегда отталкиваемся от результата команды.

Если ЦСКА займёт второе место в РПЛ, то это будет заслуга всей команды. Федотов просто сбалансировал всех и дал каждому футболисту свою роль на поле и в коллективе. Да, стали играть лучше Чалов и Обляков, но они уже не первый год вместе. Это немаловажно, когда футболисты чувствуют друг друга», – приводит слова Семшова Metaratings.