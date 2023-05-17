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Борис Игнатьев: место «Динамо» ниже пятого — это никуда не годится

Борис Игнатьев: место «Динамо» ниже пятого — это никуда не годится
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о результатах московского «Динамо» в сезоне-2022/2023.

«Динамо» провело провальный сезон? Однозначно! Такой клуб с ресурсами и серьёзными финансами занимает место ниже пятого. Никуда это не годится. Однажды великий тренер сказал мне, что он восьмое место сможет занять просто при выведении команды на тренировку. Для «Динамо» не должно быть разницы между шестым и восьмым местом. Такой клуб всегда должен быть во главе турнирной таблицы», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка после 27 матчей. В ближайшем туре бело-голубые встретятся с «Торпедо». Матч состоится в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

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