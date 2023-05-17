Хавбек ЦСКА Обляков: хочется, чтобы в финале Кубка России был полный стадион, антураж

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от финала Кубка России, который пройдёт в «Лужниках».

«Удручает ли, что финал Кубка может быть в полупустых «Лужниках»? Конечно, хочется полный стадион, болельщиков, чтобы был антураж. Если надо будет — будем играть при пустых трибунах», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что количество зрителей на финале Кубка может быть ограничено. На матче будет действовать система Fan ID. ЦСКА вышел в финал, победив со счётом 3:2 по сумме двух встреч екатеринбургский «Урал». Соперник армейцев по финалу определится в матче «Краснодар» — «Урал», который пройдёт сегодня, 17 мая, и начнётся в 19:30 мск.