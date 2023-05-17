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Иван Обляков: хочется уже что-то выиграть вместе с ЦСКА

Иван Обляков: хочется уже что-то выиграть вместе с ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о наградах, которые хотел бы выиграть.

«Каких индивидуальных наград хотел бы добиться? Хотел бы добиться общих наград. Кубок там… Хочется уже что-то выиграть вместе с ЦСКА», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В последний раз ЦСКА выигрывал трофей в 2018 году, когда обыграл «Локомотив» (1:0) в матче за Суперкубок России. Обляков дебютировал за армейцев спустя месяц после той игры. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» на 11 очков. Красно-синие вышли в финал Кубка России, где сыграют с победителем матча «Краснодар» — «Урал».

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