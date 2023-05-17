Обляков: ЦСКА неважно, с кем играть в Суперфинале Кубка — с «Краснодаром» или «Уралом»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос, кого хотел бы видеть в качестве соперника по Суперфиналу Кубка России.

«За кого буду болеть сегодня в матче Кубка России и кого бы хотел видеть в финале? Ни за кого не буду болеть. Просто посмотрю футбол. Надеюсь, будут голы. ЦСКА неважно, с кем играть в Суперфинале: и с «Краснодаром» достаточно сыграли, а с «Уралом» тем более. Загадывать не буду. С кем получится, с тем и будем играть», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 17 мая, состоится матч второго этапа финального противостояния «Краснодара» и «Урала». Победитель этой пары сыграет с ЦСКА в Суперфинале за право обладания Кубком России.