Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Обляков ответил, в чём секрет результативности связки с Чаловым и Заболотным

Игрок ЦСКА Обляков ответил, в чём секрет результативности связки с Чаловым и Заболотным
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос журналиста, в чём заключается секрет результативности его связки с нападающими армейцев Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.

«В чём секрет тройки Чалов, Обляков и Заболотный? Каждый занимается своими действиями. Друг друга дополняем — и всё получается», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне на счету Облякова 25 матчей в футболке армейцев в чемпионате России, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

Всего ЦСКА забил 51 гол в 27 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Ранее Обляков заявил, что для него не принципиален соперник по финальному матчу Кубка России.

Материалы по теме
Обляков: ЦСКА неважно, с кем играть в Суперфинале Кубка — с «Краснодаром» или «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023