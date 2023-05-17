Игрок ЦСКА Обляков ответил, в чём секрет результативности связки с Чаловым и Заболотным
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос журналиста, в чём заключается секрет результативности его связки с нападающими армейцев Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.
«В чём секрет тройки Чалов, Обляков и Заболотный? Каждый занимается своими действиями. Друг друга дополняем — и всё получается», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В текущем сезоне на счету Облякова 25 матчей в футболке армейцев в чемпионате России, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.
Всего ЦСКА забил 51 гол в 27 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Ранее Обляков заявил, что для него не принципиален соперник по финальному матчу Кубка России.
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