Игрок ЦСКА Обляков ответил, в чём секрет результативности связки с Чаловым и Заболотным

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос журналиста, в чём заключается секрет результативности его связки с нападающими армейцев Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.

«В чём секрет тройки Чалов, Обляков и Заболотный? Каждый занимается своими действиями. Друг друга дополняем — и всё получается», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне на счету Облякова 25 матчей в футболке армейцев в чемпионате России, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

Всего ЦСКА забил 51 гол в 27 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Ранее Обляков заявил, что для него не принципиален соперник по финальному матчу Кубка России.