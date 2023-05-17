Павел Погребняк: «Урал» — кубковая команда. Совсем не удивлюсь, если выйдут в Суперфинал
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил шансы команд на победу в кубковом матче «Краснодар» – «Урал» за право сыграть в Суперфинале.
«Если честно, без понятия, как сложится сегодняшний матч. Совершенно непредсказуемая игра. «Урал» — кубковая команда, поэтому совсем не удивлюсь, если они обыграют «Краснодар» и выйдут в Суперфинал. Думаю, что фаворита в матче «Краснодар» — «Урал» нет. Тут шансы будут 50 на 50», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сегодня, 17 мая, состоится матч второго этапа финала Кубка России (Путь регионов), в котором сыграют «Краснодар» и «Урал». Победитель пары сразится с московским ЦСКА в Суперфинале за Кубок России.
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