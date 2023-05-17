Инал Джиоев: «Алания» совершала подвиг, постоянно играя в гостях

Чемпион России 1995 года в составе «Алании» Инал Джиоев прокомментировал ситуацию, в которой оказался владикавказский клуб.
«В Осетии у нас всё забуксовало, когда ликвидация клуба пошла лет 10 назад. Потом стало налаживаться, вот, стадион начали делать. Я надеюсь, что «Алания» займёт своё почётное место в РПЛ.
Я считаю, что в последние годы «Алания» совершала подвиг. Команда постоянно играла в гостях. У них постоянно выездные матчи, хочешь не хочешь. Свой стадион — это дополнительные очки, стимул. Все знают, какой болельщик в Осетии. Наша республика всегда жила футболом. Как только стадион сделают, мы снова его заполним. Болельщик соскучился и заждался этого момента», – цитирует Джиоева «РБ Спорт».
Напомним, «Алания» гарантировала место в стыковых матчах Первой лиги за право выступать в РПЛ, но клуб могут не допустить к переходным матчам из-за отсутствия стадиона. Реконструкция стадиона «Спартак» находится в процессе.
- 17 мая 2023
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