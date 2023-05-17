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Спортивный директор «Рубина» Сафонов заявил, что клуб ещё не получил лицензию для РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Сафонов заявил, что клуб ещё не получил лицензию для РПЛ
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Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос о лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге.

«Мы ещё не получили лицензию РФС-1 — рассматривается завтра. Наверное, завтра и будет вердикт», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги «Рубин» располагается на второй строчке турнирной таблицы, дающей право участвовать в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. Команда набрала 62 очка после 31 тура. В прошлом сезоне «Рубин» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место и набрав 29 очков в 30 матчах. В ближайшем матче, который состоится в субботу, 20 мая, казанцы сыграют с лидером турнира «Балтикой». Игра начнётся в 21:30 мск.

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