Смородская предложила провести Суперфинал Кубка на стадионе «Локомотива» вместо «Лужников»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказал идею перенести решающий матч Кубка России с арены «Лужники» на домашний стадион железнодорожников.

«Я практически убеждена, что «Лужники» не заполнятся в Суперфинале Кубка России из-за Fan ID. Может быть, в такой ситуации нужно выбрать небольшой стадион «Локомотива». Что делать в пустых «Лужниках»?» — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появилась информация о том, что финал Фонбет Кубка России может быть перенесён из московских «Лужников». Такую вероятность допускают, потому что игра может не привлечь большого зрительского интереса. Также на возможный перенос влияют ограничения, наложенные правоохранительными органами.