Непомнящий: Камерун на данный момент сильнейшая сборная Африки

Российский специалист Валерий Непомнящий, на стыке 80-х и 90-х годов возглавлявший сборную Камеруна, прокомментировал информацию о том, что сборная России может провести спарринг с африканской командой.
«О сегодняшнем Камеруне я знаю, что многие футболисты национальной команды играют в Европе, их в серьёзных клубах достаточно. Многие из них выступают в элитных дивизионах. Для нас очень достойный соперник. Само собой, для нас сейчас каждый соперник важен, тем более в таком роде. Удивляться нечему, мы достаточно близки с Камеруном, я знаю, что посольство тоже работает, чтобы камерунцы здесь играли.
Я тренировал сборную Камеруна более 30 лет назад, но на данный момент — это сильнейшая сборная Африки. Тогда, когда я работал, у них не было ещё даже профессиональной лиги. Но я до сих пор слежу за ними», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России может сыграть товарищеский матч с национальной командой Камеруна в Москве 15 июня 2023 года.
Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года на фоне событий на Украине.
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