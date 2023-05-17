«Манчестер Юнайтед» готов выделить на летнее усиление состава до € 170 млн

Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее трансферное окно намеревается подписать сразу нескольких новичков. Клуб выделит для этих целей более € 100 млн, сообщает ESPN.
По информации источника, боссы манкунианцев довольны работой главного тренера команды Эрика тен Хага и готовы выделить на летнее усиление состава приблизительно € 115-170 млн.
Сообщается, что трансферный бюджет является ориентировочным и может быть увеличен после продажи некоторых футболистов, которые не входят в планы нидерландского наставника.
В первую очередь манкунианцы желают приобрести нападающего. В клубе не рассчитывают на форварда Ваута Вегорста. Также «Юнайтед» уверен, что клубу необходим высококлассный центральный полузащитник.
Ранее сообщалось об интересе «красных дьяволов» к хавбеку «Ювентуса» Адриену Рабьо.
- 17 мая 2023
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