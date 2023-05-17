«Динамо» выдаст бесплатные билеты на игру с «Локомотивом» за оформление Fan ID

Московское «Динамо» объявило об акции для болельщиков в своём телеграм-канале.

Сообщается, что болельщики, прикрепившие Fan ID к личному кабинету на сайте клуба, получат бесплатный билет на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», бесплатный проход на первый матч следующего сезона, а также бонусные рубли на покупку билетов и атрибутики в клубном магазине.

Система Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона-2022/2023. На московских стадионах наличие карты болельщика стало обязательным в весенней части турнира. Ряд фанатских объединений отказался от оформления документа.

«Динамо» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.