На матче лидеров Первой лиги ожидается аншлаг

На матч 32-го тура Первой лиги, в котором 20 мая встретятся «Балтика» и «Рубин», проданы все билеты. Об этом сообщает пресс-служба бело-синих.

Домашняя арена «Балтики» — стадион «Калининград» — вмещает более 35 тыс. зрителей, таким образом, аншлаг во время субботней игры может установить рекорд посещаемости в Первой лиге.

В матче с «Рубином» «Балтика» может досрочно гарантировать себе место в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон. Для этого команде Сергея Игнашевича достаточно не проиграть «Рубину».

По итогам 31 тура «Балтика» лидирует в турнире, набрав 64 очка. Отрыв от второго места, которое занимает «Рубин», составляет два очка, от «Алании», которая идёт третьей, бело-синие оторвались на девять очков.