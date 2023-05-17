На матче лидеров Первой лиги ожидается аншлаг
Поделиться
На матч 32-го тура Первой лиги, в котором 20 мая встретятся «Балтика» и «Рубин», проданы все билеты. Об этом сообщает пресс-служба бело-синих.
Домашняя арена «Балтики» — стадион «Калининград» — вмещает более 35 тыс. зрителей, таким образом, аншлаг во время субботней игры может установить рекорд посещаемости в Первой лиге.
В матче с «Рубином» «Балтика» может досрочно гарантировать себе место в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон. Для этого команде Сергея Игнашевича достаточно не проиграть «Рубину».
По итогам 31 тура «Балтика» лидирует в турнире, набрав 64 очка. Отрыв от второго места, которое занимает «Рубин», составляет два очка, от «Алании», которая идёт третьей, бело-синие оторвались на девять очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2023
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:42
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:09
Партнерский контент