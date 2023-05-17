Успейте зарегистрироваться на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy»
Поделиться
Остаётся меньше недели до пятой игры сезона футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Игра пройдёт уже в следующий вторник, 23 мая, в 20:00 в баре Liberty.
Вас ждёт семь увлекательных и непредсказуемых раундов, настоящее состязание в кругу любителей футбола и, конечно же, призы: книги про известных спортсменов и тренеров от издательства «Бомбора» и фирменные худи «Чемпионат» х «Союзмультфильм».
Зарегистрировать команду можно по ссылке: https://clck.ru/34LTQ6
Комментарии
- 17 мая 2023
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:42
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:09
Партнерский контент