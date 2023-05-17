Успейте зарегистрироваться на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy»

Остаётся меньше недели до пятой игры сезона футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Игра пройдёт уже в следующий вторник, 23 мая, в 20:00 в баре Liberty.

Вас ждёт семь увлекательных и непредсказуемых раундов, настоящее состязание в кругу любителей футбола и, конечно же, призы: книги про известных спортсменов и тренеров от издательства «Бомбора» и фирменные худи «Чемпионат» х «Союзмультфильм».

Зарегистрировать команду можно по ссылке: https://clck.ru/34LTQ6