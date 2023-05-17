«Краснодар» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

В матче второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Урал». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньянц, Батчи, Ахметов, Кордоба.
«Урал»: Баклов, Эмерсон, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.
В текущем сезоне команды встречались дважды в матчах Российской Премьер-Лиги. В игре первого круга «Краснодар» на выезде выиграл со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1. Встреча второго круга чемпионата России состоялась 29 апреля.
Ранее первым участником Суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.
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