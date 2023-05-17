Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире среди молодёжи

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет. Возглавил список форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, доход которого составляет € 110 млн в год. Также в первую пятёрку вошёл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, зарабатывающий чуть менее € 50 млн.

Полностью верхушка рейтинги выглядит так:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – € 110 млн.

2. Кайлер Мюррей («Аризона Кардиналс», американский футбол) – € 64 млн.

3. Макс Ферстаппен (Формула-1) – € 58 млн.

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – € 47 млн.

5. Лука Дончич («Даллас», баскетбол) – € 42 млн.

Издание отмечает, что за последний год Мбаппе, который, помимо зарплаты в клубе, получает доход от сотрудничества с такими брендами, как Nike и Hublot, удалось более чем удвоить годовой заработок.