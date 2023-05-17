Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире среди молодёжи

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет. Возглавил список форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, доход которого составляет € 110 млн в год. Также в первую пятёрку вошёл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, зарабатывающий чуть менее € 50 млн.
Полностью верхушка рейтинги выглядит так:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – € 110 млн.
2. Кайлер Мюррей («Аризона Кардиналс», американский футбол) – € 64 млн.
3. Макс Ферстаппен (Формула-1) – € 58 млн.
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – € 47 млн.
5. Лука Дончич («Даллас», баскетбол) – € 42 млн.
Издание отмечает, что за последний год Мбаппе, который, помимо зарплаты в клубе, получает доход от сотрудничества с такими брендами, как Nike и Hublot, удалось более чем удвоить годовой заработок.
- 17 мая 2023
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:42
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:09