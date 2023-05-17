Дешам: Камавинга хорош на обеих позициях, но игра на левом фланге ему не по нраву

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался на тему позиционирования на поле хавбека «Реала» Эдуарду Камавинга. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти регулярно использовал опорного полузащитника на левом фланге, как это сделал сам Дешам во время чемпионата мира в Катаре из-за травмы Лукаса Эрнандеса.

«Я знал историю Кама, он играл слева в юности и даже часть матчей за первую команду «Ренна» провёл на этой позиции. В Катаре, изучив его возможности на тренировках и по итогам двух первых матчей, мы поверили в его мастерство. Он тогда, конечно, не прыгал до потолка от идеи играть левого защитника, но парень хорош в единоборствах, он достаточно эффективен в атаке, он цепляется за мячи в оборонительной фазе, и мы должны добавить сюда его техничность и способность без проблем совершать спринты, которых мало не бывает у флангового игрока.

На фланге он получает меньше удовольствия от игры, чем в центре, поскольку не так часто встречается с мячом. Кроме того, левый защитник скучает, когда действие развивается на противоположном фланге, и это удручает таких ребят, как Кама… В любом случае он может качественно делать свою работу на обеих позициях, это очевидно.

Полностью переквалифицироваться в защитника? Он не слишком упёрт, но будет наверняка разочарован таким решением. На фланге ему не нравится однообразие и бесконечный бег. По характеру ему ближе творчество в середине поля, где он очень хорош», – цитирует Дешама L'Équipe.