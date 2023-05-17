«Урал» прибыл на стадион за 50 минут до начала встречи, клубный автобус попал в пробку

Клубный автобус «Урала» попал в пробку на пути к стадиону «Краснодар», из-за чего команда прибыла всего за 50 минут до начала кубкового матча с местной командой. Игроки сразу же отправились разминаться на поле, сообщает официальный телеграм-канал Кубка России.

Напомним, через несколько минут начнётся матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 мск.

В текущем сезоне команды встречались дважды в матчах Российской Премьер-Лиги. В игре первого круга «Краснодар» на выезде выиграл со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1. Встреча второго круга чемпионата России состоялась 29 апреля.

Ранее первым участником Суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.