«Урал» прибыл на стадион за 50 минут до начала встречи, клубный автобус попал в пробку

Клубный автобус «Урала» попал в пробку на пути к стадиону «Краснодар», из-за чего команда прибыла всего за 50 минут до начала кубкового матча с местной командой. Игроки сразу же отправились разминаться на поле, сообщает официальный телеграм-канал Кубка России.
Напомним, через несколько минут начнётся матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 мск.
В текущем сезоне команды встречались дважды в матчах Российской Премьер-Лиги. В игре первого круга «Краснодар» на выезде выиграл со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1. Встреча второго круга чемпионата России состоялась 29 апреля.
Ранее первым участником Суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.
- 17 мая 2023
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:45