Саттон — о Рюдигере: сомневаюсь, что он снова сумеет сдержать Холанда

Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон выразил предположение, что защитник «Реала» Антонио Рюдигер не сможет снова сдержать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Каким бы дезодорантом ни пользовался Холанд на прошлой неделе, к концу игры средство уже было на волосах Рюдигера. На протяжении всего матча он высовывал голову из-под рук Холанда, держась поближе к нападающему «Сити» и внимательно наблюдая за мячом. Первую битву Рюдигер выиграл.
После первого полуфинального матча я поставил Холанду только пять баллов из десяти. Однако, на мой взгляд, зверя редко удаётся приручить дважды подряд», – приводит слова Саттона Daily Mail.
«Реал» встретится с «Манчестер Сити» в среду, 17 мая, начало — в 22:00 мск. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов примет стадион «Этихад». Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1: забивали Винисиус Жуниор и Кевин Де Брёйне.
Ранее Рюдигер выражал уверенность относительно итогового результата противостояния с «Сити».
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