«Краснодар» — «Урал»: Кайо вывел хозяев вперёд

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В эти минуты проходит матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и «Урал». Команды играют на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кайо открыл счёт в матче на девятой минуте, точно пробив головой после подачи от углового флажка. Это второй мяч Кайо за клуб и первый в турнире.

В текущем сезоне команды встречались дважды в матчах Российской Премьер-Лиги. В игре первого круга «Краснодар» на выезде выиграл со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1.

Ранее первым участником Суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.