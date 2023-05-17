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Дьяков: пора сворачивать историю с Fan ID. Будет супер, если ещё и пиво вернут на стадионы

Дьяков: пора сворачивать историю с Fan ID. Будет супер, если ещё и пиво вернут на стадионы
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Бывший защитник ряда клубов Российской Премьер-Лиги Виталий Дьяков высказал мнение о Fan ID.

«Одно дело, если бы ЦСКА играл в Суперфинале Кубка России со «Спартаком» или «Зенитом», а когда в соперниках будет «Краснодар» или «Урал», то вряд ли соберётся полный стадион. Есть ли смысл проводить этот матч в «Лужниках»? Мне кажется, в провинции соберётся больше болельщиков. В том же Волгограде на матче ветеранов была классная атмосфера и около 35 тысяч болельщиков. Там очень любят футбол и с охотой на него приходят.

Футбол в Москве развит, но нельзя забывать о регионах. В том числе от этого страдают и вторые лиги: их кинули, всем по барабану. Надо популяризировать футбол и весь спорт не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах России.

Решение о введении Fan ID на Суперфинал Кубка России — нелогичное. Весь турнир прошёл без него и было много зрителей. Например, на кубковые матчи «Ростова» приходило 30 тысяч, а на чемпионат — пять тысяч. Надо задумываться, что лучше для людей. У нас не пошла эта история с Fan ID — её надо сворачивать. В нынешнее время клубам нельзя мешать зарабатывать на привлечении болельщиков. Будет супер, если ещё и пиво вернут на стадионы», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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