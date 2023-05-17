Хаби Алонсо не собирается покидать «Байер» до завершения контракта

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо заявил, что в следующем сезоне продолжит работать в Леверкузене, несмотря на слухи об интересе со стороны «Реала» и «Тоттенхэма».
«Я очень доволен командой и клубом. Не беспокоюсь о своём будущем и полностью сосредоточен на том, чего хочу. Я обсуждал вопросы сотрудничества со всеми, кому это положено знать. Означает ли это, что я буду тренером «Байера» в следующем сезоне? Да, это факт», – цитирует 41-летнего испанского специалиста Bild.
Контракт Алонсо с «Байером» действует до 2024 года. В текущем сезоне немецкой Бундеслиги «аптекари» занимают седьмое место в таблице, набрав 49 очков в 32 матчах. Кроме того, «Байер» пробился в полуфинал Лиги Европы. Первый матч с «Ромой» завершился минимальным поражением (0:1), ответная игра состоится 18 мая.
- 17 мая 2023
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