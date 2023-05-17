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«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Манчестер Сити»

Сегодня, 17 мая, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Стал известен стартовый состав гостей.

«Реал»: Куртуа, Камавинга, Алаба, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Модрич, Кроос, Винисиус, Родриго, Бензема.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.