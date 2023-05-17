Погребняк: решение провести Суперфинал Кубка в «Лужниках» — правильное. Мне нравится
Поделиться
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказал идею закрепить за «Лужниками» право принимать финалы Кубка России по примеру Кубка Англии и «Уэмбли».
«Я за такой же формат, как в Англии — финалы Кубка всегда проводят на «Уэмбли». Это правильный подход — на таких больших стадионах и должны играться решающие матчи. Думаю, что решение провести Суперфинал Кубка России в «Лужниках» — правильное. Мне нравится», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее появилась информация о том, что финал Фонбет Кубка России может быть перенесён из московских «Лужников». Такую вероятность допускают, потому что игра может не привлечь большого зрительского интереса. Позиция РФС пока остаётся без изменений.
Комментарии
- 17 мая 2023
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:50
Партнерский контент