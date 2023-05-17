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Погребняк: решение провести Суперфинал Кубка в «Лужниках» — правильное. Мне нравится

Погребняк: решение провести Суперфинал Кубка в «Лужниках» — правильное. Мне нравится
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказал идею закрепить за «Лужниками» право принимать финалы Кубка России по примеру Кубка Англии и «Уэмбли».

«Я за такой же формат, как в Англии — финалы Кубка всегда проводят на «Уэмбли». Это правильный подход — на таких больших стадионах и должны играться решающие матчи. Думаю, что решение провести Суперфинал Кубка России в «Лужниках» — правильное. Мне нравится», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация о том, что финал Фонбет Кубка России может быть перенесён из московских «Лужников». Такую вероятность допускают, потому что игра может не привлечь большого зрительского интереса. Позиция РФС пока остаётся без изменений.

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