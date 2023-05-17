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Рамос намерен покинуть «ПСЖ» предстоящим летом. Защитник может вернуться в «Севилью»

Рамос намерен покинуть «ПСЖ» предстоящим летом. Защитник может вернуться в «Севилью»
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос принял решение покинуть клуб предстоящим летом. Испанец может вернуться на родину и выступать за «Севилью», сообщает Todofichajes.

По информации источника, Рамос не будет продлевать контракт с парижским клубом. Таким образом, защитник покинет «ПСЖ» по окончании сезона на правах свободного агента.

Сообщается, что окружение футболиста заинтересовано в возвращении испанца в родную команду – «Севилью». Спортивный директор красно-белых Рамон Мончи уже давно пытается договориться с Рамосом о заключении контракта. Отмечается, что летом может произойти переломный момент в переговорах, так как 37-летний защитник будет свободным агентом и существенно снизит свои зарплатные ожидания.

В текущем сезоне на счету Рамоса 42 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Рамос выступал за «Севилью» на протяжении трёх лет (с 2002 по 2005 год). В составе испанского клуба защитник не выигрывал трофеи.

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