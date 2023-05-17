Морган — об «Арсенале»: они просто всё слили. В следующем году будет сложно выиграть титул

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган жёстко высказался о возможном проигрыше «Арсенала» в борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Меня не волнует, как фанаты «Арсенала» пытаются оправдаться, говоря, что мы самая молодая команда наряду с «Саутгемптоном», который покинул высший дивизион. Зачем этим хвастаться?

Я слышал все отговорки, но правда одна – мы просто всё слили. То, что произошло за последние несколько недель, не описать иначе. У нас было восемь очков отрыва, и нужно было набрать ещё восемь. Мы обязаны были выиграть лигу.

Думаю, что в следующем сезоне будет очень сложно завоевать титул. В этом сезоне «Арсенал» имел реальные шансы.

Не знаю, что произошло, но выступление команды в матче с «Брайтоном» (0:3) было жалким. Нельзя проигрывать лигу так, как это сделали мы. Игра клуба в выходные была одной из худших, которые я когда-либо видел», – приводит слова Моргана talkSPORT.

«Канониры» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда усложнила себе жизнь в борьбе за чемпионский титул: «Арсенал» имеет в активе 81 очко после 36 матчей и отстаёт от «Манчестер Сити», идущего первым, на четыре очка. При этом подопечные Хосепа Гвардиолы имеют одну игру в запасе. Чтобы гарантированно стать чемпионом, «горожанам» необходимо набрать три очка в оставшихся трёх матчах сезона.