Вратарь «Брайтона», планируя уйти в «Тоттенхэм», начал заниматься со второй командой

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассказал, что голкипер команды Роберт Санчес больше не тренируется с основной командой. Вратарь, потерявший место в стартовом составе, по собственному желанию перешёл в дубль, сообщает The Boot Room.
По информации издания Роберто Де Дзерби на прямой вопрос журналиста о ситуации с Санчесом подтвердил, что вратарь сейчас занимается со второй командой, поскольку так «решил сам».
Санчес был основным вратарём «Брайтона», но затем проиграл конкуренцию Джейсону Стилу. С середины февраля испанский страж ворот выходил в стартовом составе на матч английский Премьер-лиги только один раз (с «Челси» 15 апреля) и ещё раз в полуфинале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Санчесом активно интересуется «Тоттенхэм», который ищет замену Уго Льорису, очевидно, именно это обстоятельство стало причиной демарша вратаря.
- 17 мая 2023
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