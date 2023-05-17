Властимил Петржела: «Зенит» — могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним — дети

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался об уровне «Зенита» и «Спартака». По мнению чешского наставника, красно-белые серьёзно уступают в классе сине-бело-голубым.
«Зенит» — могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним — дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров. У «Спартака» слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
В текущем сезоне «Зенит» выиграл Суперкубок России, разгромив «Спартак» со счётом 4:0. Также команда из Санкт-Петербурга досрочно стала чемпионом страны.
«Спартак», в свою очередь, вылетел из Кубка России от «Акрона» (1:2) на стадии полуфинала Пути регионов. В чемпионате подопечные Абаскаля идут на четвёртом месте, набрав 50 очков после 27 игр.
- 17 мая 2023
-
22:07
-
22:07
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:52
-
21:41
-
21:39
-
21:32
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
21:15
-
21:01
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:20