Властимил Петржела: «Зенит» — могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним — дети

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался об уровне «Зенита» и «Спартака». По мнению чешского наставника, красно-белые серьёзно уступают в классе сине-бело-голубым.

«Зенит» — могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним — дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров. У «Спартака» слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» выиграл Суперкубок России, разгромив «Спартак» со счётом 4:0. Также команда из Санкт-Петербурга досрочно стала чемпионом страны.

«Спартак», в свою очередь, вылетел из Кубка России от «Акрона» (1:2) на стадии полуфинала Пути регионов. В чемпионате подопечные Абаскаля идут на четвёртом месте, набрав 50 очков после 27 игр.