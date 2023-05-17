«Краснодар» сыграет в финальном матче Кубка России во второй раз в истории

«Краснодар» примет участие в матче за Кубок России во второй раз в истории.

«Быки» обыграли екатеринбургский «Урал» (2:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и сразятся за трофей с московским ЦСКА. На девятой минуте нападающий «Краснодара» Кайо вывел хозяев вперёд, точно пробив головой после подачи Эдуарда Сперцяна от углового флажка. На 22-й минуте капитан «Урала» Эрик Бикфалви восстановил равновесие на табло, сыграв на добивании после ошибки Матвея Сафонова.

В начале второго тайма Джон Кордоба забил второй гол краснодарцев, сыграв на добивании после попадания мяча в штангу – каркас ворот принял на себя удар Михайло Баньяца из-за пределов штрафной.

Ранее «Краснодар» участвовал в финале турнира в 2014 году. Тогда сильнее оказался «Ростов», одержавший победу в серии послематчевых пенальти.