Анчелотти стал вторым тренером в истории, который провёл 50+ матчей в ЛЧ с двумя командами

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» стал для главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти 50-м у руля «сливочных» в главном европейском клубном турнире.
Специалист стал вторым тренером в истории Лиги чемпионов, который провёл 50 и более матчей в турнире с двумя разными командами. На его счету 73 матча в «Милане». Ранее этим достижением отметился сегодняшний оппонент Анчелотти – Хосеп Гвардиола. Он провёл 50 матчей в Лиге чемпионов с «Барселоной» и 73 – с «Манчестер Сити».
В первой встрече полуфинала ЛЧ, которая проходила в Испании, «Реал» и «Сити» сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.
- 17 мая 2023
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