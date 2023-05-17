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Видео: эмоции болельщиков после победы «Краснодара» в матче с «Уралом»

Болельщики «Краснодара» оглушительным рёвом встретили финальный свисток Сергея Карасёва, который зафиксировал победу «Краснодара» со счётом 2:1 в матче второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «FONBET Кубок России».

Напомним, первый тайм матча завершился с ничейным счётом. На девятой минуте нападающий «Краснодара» Кайо вывел хозяев вперёд, точно пробив головой после подачи Эдуарда Сперцяна от углового флажка. На 22-й минуте капитан гостей Эрик Бикфалви восстановил равновесие на табло, сыграв на добивании после ошибки Матвея Сафонова.

В начале второго тайма Джон Кордоба забил второй гол хозяев, сыграв на добивании после попадания мяча в штангу – каркас ворот принял на себя удар Михайло Баньяца из-за пределов штрафной.

Ранее первым участником Суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.